Ниагарский водопад окрасили в цвета казахстанского флага

Об этом говорится на сайте МИД РК.

Среди известных зданий и достопримечательностей за рубежом, окрасившихся в цвета казахстанского флага, – Ниагарский водопад в Канаде, фонтан Сибелес перед мэрией Мадрида (Испания), площадь Свободы в центре Таллинна (Эстония), здание Посольства РК в Лондоне (Великобритания), телебашня в Тбилиси (Грузия), мост над Адой и Бранков мост, а также Дворец «Албания» в Белграде (Сербия), здание Союза торговых палат и товарных бирж в Анкаре (Турции), здание ADNOC Tower в Абу-Даби (ОАЭ), Kingdom Tower в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), гостиницы «Шератон» в Дохе (Катар), Монумент Революции и Колонна Независимости в Мехико (Мексика).

На площадях американских городов Нью-Йорк, Филадельфия, Хьюстон, Гонолулу, Балтимор и Тампа состоялись торжественные церемонии поднятия флага Казахстана, а здание мэрии Сан-Франциско было подсвечено цветами казахстанского флага. Также флаг нашей страны был поднят над ратушей в городе Быдгощ (Польша).