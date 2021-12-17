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21:50 17.12.2021

Казахстанский боец одолел филиппинского «Короля» на турнире в Сингапуре

Боец MMA Pro Team Фото: Instagram/kairat__akhmetov
Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов одержал победу в бою с филиппинцем Дэнни Кингадом, сообщает Zakon.kz.

Турнир ONE Fighting Championship проходил в Сингапуре.

Поединок в легчайшем весе был рассчитан на три раунда. В итоге судьи единогласно отдали победу Ахметову.

Для Ахметова, представляющего команду Arlan MMA Pro Team, это четвертая победа подряд. Он не выходил до этого в клетку целый год.

Дэнни Кингад по прозвищу «Король» потерпел третье поражение.

Константин Вноровский
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