21:50 17.12.2021
Казахстанский боец одолел филиппинского «Короля» на турнире в Сингапуре
Фото: Instagram/kairat__akhmetov
Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов одержал победу в бою с филиппинцем Дэнни Кингадом, сообщает Zakon.kz.
Турнир ONE Fighting Championship проходил в Сингапуре.
Поединок в легчайшем весе был рассчитан на три раунда. В итоге судьи единогласно отдали победу Ахметову.
Для Ахметова, представляющего команду Arlan MMA Pro Team, это четвертая победа подряд. Он не выходил до этого в клетку целый год.
Дэнни Кингад по прозвищу «Король» потерпел третье поражение.