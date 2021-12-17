МИД РФ призвал США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток

Москва рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время начнет переговоры, говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

В проекте договора Россия во вводной части предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Всего в проекте документа восемь статей.

Также говорится, что США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Кроме того, Россия предлагает альянсу закрепить договоренность мирно решать все вопросы и воздерживаться от применения силы. Россия и страны НАТО должны не создавать условий, которые можно расценить, как угрозы. А еще не расценивают друг друга, как противников. Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений. А также выстраивать отношения на принципах сотрудничества, равной и неделимой безопасности.

По сообщению МИД РФ, американской стороне были даны развернутые пояснения логики российского подхода. На Смоленской площади рассчитывают, что США в самое ближайшее время вступят с Россией в серьезные переговоры по этому «критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».