Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку на допрос
Как пишет rg.ru, 17 декабря представители Государственного бюро расследований Украины не смогли вручить Порошенко повестку на допрос. Бывший глава государства проигнорировал следователей.
Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Порошенко вылетел из Киева 17 декабря в 20:40. А билет купил в 19:13.
В пресс-службе возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» заявили, что это случайное совпадение. Дипломатическое турне было запланировано давно.
18-19 декабря экс-президент Украины в Стамбуле планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. А 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».
Бывшего украинского лидера подозревают в причастности к преступной схеме поставок угля из Донбасса. Следователи собираются предъявить Порошенко обвинение по делу о содействии терроризму.