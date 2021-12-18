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07:43 18.12.2021

Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку на допрос

экс-президент Украины Фото: Facebook/Петр Порошенко
Экс-президент Украины отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, 17 декабря представители Государственного бюро расследований Украины не смогли вручить Порошенко повестку на допрос. Бывший глава государства проигнорировал следователей.

Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Порошенко вылетел из Киева 17 декабря в 20:40. А билет купил в 19:13.

В пресс-службе возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» заявили, что это случайное совпадение. Дипломатическое турне было запланировано давно.

18-19 декабря экс-президент Украины в Стамбуле планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. А 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».

Бывшего украинского лидера подозревают в причастности к преступной схеме поставок угля из Донбасса. Следователи собираются предъявить Порошенко обвинение по делу о содействии терроризму.

Елена Беляева
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