11:27 18.12.2021
Автобус с рабочими врезался в кузов КамАЗа в Актюбинской области, есть жертвы
Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 17 декабря в 18:45 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении города Актобе.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
На 13-м км автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.
По факту ДТП проводится расследование.