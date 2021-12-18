Автобус с рабочими врезался в кузов КамАЗа в Актюбинской области, есть жертвы

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 17 декабря в 18:45 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении города Актобе.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

На 13-м км автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.

По факту ДТП проводится расследование.