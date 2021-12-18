Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:35 18.12.2021

В Караганде жители жалуются на отсутствие воды

Подвоз воды жителям Караганды Фото: «Караганды Су»
В Караганде жители Кольцевого переулка пожаловались на то, что несколько дней сидят без воды. В «Караганды Су» прокомментировали проблему, передает Zakon.kz.

В ТОО «Караганды Су» сообщили, что по Кольцевому переулку проходит уличная водопроводная линия, запитанная от водопровода ул. Прогресса. Водопроводная линия в Кольцевом переулке используется с 1983 года, она износилась.

В июле 2021 года взамен существующей стальной трубы уложили новую полиэтиленовую трубу общей протяженностью 400 м. Но из-за аварийности на сетях района новая водопроводная линия пока не введена в эксплуатацию.

Из-за аварий на ул. Прогресса, которые произошли 12, 13, 16, 18 декабря, в водопроводе Кольцевого переулка снижено давление подачи воды. ТОО «Караганды Су» производит подвоз воды для местных жителей.

В данное время по ул. Прогресса меняют участок трубы.

В «Караганды Су» отмечают, что после завершения всех этапов подготовительных работ переключат уличную трубу Кольцевого переулка в новую линию водовода.

Айтурган Азимжанова
Караганда
Ниагарский водопад окрасили в цвета казахстанского флага
17.12.2021
Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона
17.12.2021
Перешедший в ЦСКА Даррен Диц поблагодарил казахстанцев
17.12.2021
Данияр Елеусинов: Мой бой будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана
18.12.2021
Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США
18.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости