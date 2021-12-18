В Караганде жители жалуются на отсутствие воды

В ТОО «Караганды Су» сообщили, что по Кольцевому переулку проходит уличная водопроводная линия, запитанная от водопровода ул. Прогресса. Водопроводная линия в Кольцевом переулке используется с 1983 года, она износилась.

В июле 2021 года взамен существующей стальной трубы уложили новую полиэтиленовую трубу общей протяженностью 400 м. Но из-за аварийности на сетях района новая водопроводная линия пока не введена в эксплуатацию.

Из-за аварий на ул. Прогресса, которые произошли 12, 13, 16, 18 декабря, в водопроводе Кольцевого переулка снижено давление подачи воды. ТОО «Караганды Су» производит подвоз воды для местных жителей.

В данное время по ул. Прогресса меняют участок трубы.

В «Караганды Су» отмечают, что после завершения всех этапов подготовительных работ переключат уличную трубу Кольцевого переулка в новую линию водовода.