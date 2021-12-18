Спасатели Казахстана присоединились к патриотическому флешмобу

Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Телерадиокомплексом президента РК продолжило патриотический флешмоб.

По традиции видео сопровождается песней знаменитого казахского композитора Е. Хасангалиева «Атамекен».

МЧС передает эстафету Агентству по противодействию коррупции РК.

Ранее Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб в честь 30-летия Независимости Казахстана. Минобороны передал эстафету Службе госохраны РК. Следующим эстафету принял Комитет национальной безопасности. КНБ передал эстафету Министерству внутренних дел. МВД передал эстафету МЧС.