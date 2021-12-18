14:36 18.12.2021
Спасатели Казахстана присоединились к патриотическому флешмобу
Фото: МЧС
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям приняли участие в патриотическом флешмобе в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.
Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Телерадиокомплексом президента РК продолжило патриотический флешмоб.
По традиции видео сопровождается песней знаменитого казахского композитора Е. Хасангалиева «Атамекен».
МЧС передает эстафету Агентству по противодействию коррупции РК.
Ранее Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб в честь 30-летия Независимости Казахстана. Минобороны передал эстафету Службе госохраны РК. Следующим эстафету принял Комитет национальной безопасности. КНБ передал эстафету Министерству внутренних дел. МВД передал эстафету МЧС.