Деревья на уникальном озере Каинды исписали именами

Общественники и пользователи Сети возмутились произошедшим и требуют привлечь нарушителей к ответственности.

— Почему люди не понимают, что уникальность места можно уничтожить за пару месяцев такого варварства?

— Туристы издалека едут посмотреть на это чудо природы, тратя немалые средства, а наши дикари, живя здесь, разрушают это чудо. Да что с вами?

— У меня в голове не укладывается, для чего писать это? Еще не могу понять того, что тащат в горы с собой баллончики с краской и лезут писать свои имена.