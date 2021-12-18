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14:55 18.12.2021

Деревья на уникальном озере Каинды исписали именами

озеро Фото: kolsai-koldery.kz
Казахстанский альпийский клуб опубликовал видео, где на деревьях по пути популярного туристического маршрута кто-то вырезал свои имена, передает Zakon.kz.
Что будет дальше с таким отношением к природному богатству? Озеро Каинды, которое находится в шести часах езды от Алматы, славится своей красотой и нетронутой природой. Но в последнее время рекреационная нагрузка на озеро увеличилась. (...) Проще, наверное, закрыть парк, чем потерять многовековые ели, которые на протяжении десятков лет стремятся ввысь из самого сердца озера. Именно этими елями и привлекает озеро всех туристов со всего мира. Неуважаемые Мадина, Фаина, Манара, Тима, Айсулу, Диана, есть другие способы вписать свои имена в историю! Представители Казахстанского альпийского клуба

Общественники и пользователи Сети возмутились произошедшим и требуют привлечь нарушителей к ответственности.

— Почему люди не понимают, что уникальность места можно уничтожить за пару месяцев такого варварства?

— Туристы издалека едут посмотреть на это чудо природы, тратя немалые средства, а наши дикари, живя здесь, разрушают это чудо. Да что с вами?

— У меня в голове не укладывается, для чего писать это? Еще не могу понять того, что тащат в горы с собой баллончики с краской и лезут писать свои имена.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Минэкологии РК.

Елена Беляева
МЭГПР РК Алматинская область
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