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16:29 18.12.2021

Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собаку

актер, спасение собаки Фото: Instagram/citazionidicaprio
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас двух собак во время съемок комедии режиссера Адама Маккея «Не смотрите наверх», сообщает Zakon.kz

Как пишет Entertainment Weekly, инцидент произошел недалеко от арендованного дома, в котором жили Ди Каприо и Джона Хилл. По словам Ди Каприо, все было так быстро, что он даже не понял, как сам оказался в озере.

Его партнерша Дженнифер Лоуренс добавила, что в этот момент в ледяную воду прыгнул еще один пес.

Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из воды, другая прыгнула туда же. Дженнифер Лоуренс

Лоуренс отметила, что сразу после этого Ди Каприо сел в машину и начал переодеваться.

Как оказалось, обе хаски жили вместе с Ди Каприо и Хиллом в арендованном доме. Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей назвал этих собак «абсолютными торнадо» — они периодически учиняли в доме разгром и однажды даже разорвали на части диван.

Айсулу Омарова
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