Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собаку

Как пишет Entertainment Weekly, инцидент произошел недалеко от арендованного дома, в котором жили Ди Каприо и Джона Хилл. По словам Ди Каприо, все было так быстро, что он даже не понял, как сам оказался в озере.

Его партнерша Дженнифер Лоуренс добавила, что в этот момент в ледяную воду прыгнул еще один пес.

Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из воды, другая прыгнула туда же. Дженнифер Лоуренс

Лоуренс отметила, что сразу после этого Ди Каприо сел в машину и начал переодеваться.

Как оказалось, обе хаски жили вместе с Ди Каприо и Хиллом в арендованном доме. Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей назвал этих собак «абсолютными торнадо» — они периодически учиняли в доме разгром и однажды даже разорвали на части диван.