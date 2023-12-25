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Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана

Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана Фото: flickr
Один из самых востребованных и любимых публикой актеров Голливуда Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лауреат премии "Оскар" 25 декабря 2023 года на личной странице в Instagram поздравил власти Казахстана с увеличением популяции исчезающего вида животных.

Речь идет о сайгаках.

"Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях".Леонардо Ди Каприо

Кроме того, звезда фильма "Титаника" назвал успехом перевод сайгаков из категории "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

"Это беспрецедентное восстановление отражает замечательную сохранность сайги в Казахстане. Вид, который в 2005 году некогда насчитывал 48 тыс. особей, теперь вырос до более 1,9 млн особей в дикой природе".Леонардо Ди Каприо

Стоит отметить, что актер на постоянной основе вносит немалые средства на решение проблем изменения климата и загрязнения планеты. За время своей деятельности он поддержал более двухсот проектов, ориентированных на защиту дикой природы от уничтожения, при этом восстанавливался баланс экосистем и сообществ.

12 декабря 2023 года в Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

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