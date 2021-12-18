Қаз
Рубрики
Законодательство РК
16:49 18.12.2021

Военнослужащие проходят языковое обучение для участия в миротворческих миссиях

Военнослужащий, армия Фото: пресс-служба МО РК
В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в г. Алматы завершился очередной курс интенсивной языковой подготовки, сообщает Zakon.kz.

Обучение прошли 66 военнослужащих Вооруженных Сил. На протяжении полугода преподаватели обучали слушателей английскому языку с целью развития у них навыков устной речи, чтения, письма, достаточных для эффективной службы в многонациональной среде.

Сертификаты об успешном окончании курса военнослужащим вручил начальник Центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин. Он отметил, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях. Миротворцы без преувеличения выполняют особую миссию, поддерживая восстановление мира, формирование пространства для диалога и доверия.

В Центре также завершился интенсивный курс по изучению французского языка, организованный при содействии Посольства Франции в Казахстане. Офицеры успешно сдали итоговый экзамен в соответствии с уровнем DELF A2.

В настоящее время продолжает языковую подготовку группа кандидатов на направление в военные учебные заведения США в рамках Программы международного военного образования и подготовки (International Military Education&Training – IMET). Выпуск планируется 25 декабря текущего года.

Военнослужащие

Фото: пресс-служба МО РК

Константин Вноровский
Казахстан
Ниагарский водопад окрасили в цвета казахстанского флага
17.12.2021
Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона
17.12.2021
Перешедший в ЦСКА Даррен Диц поблагодарил казахстанцев
17.12.2021
Данияр Елеусинов: Мой бой будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана
18.12.2021
Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США
18.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости