Военнослужащие проходят языковое обучение для участия в миротворческих миссиях

Обучение прошли 66 военнослужащих Вооруженных Сил. На протяжении полугода преподаватели обучали слушателей английскому языку с целью развития у них навыков устной речи, чтения, письма, достаточных для эффективной службы в многонациональной среде.

Сертификаты об успешном окончании курса военнослужащим вручил начальник Центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин. Он отметил, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях. Миротворцы без преувеличения выполняют особую миссию, поддерживая восстановление мира, формирование пространства для диалога и доверия.

В Центре также завершился интенсивный курс по изучению французского языка, организованный при содействии Посольства Франции в Казахстане. Офицеры успешно сдали итоговый экзамен в соответствии с уровнем DELF A2.

В настоящее время продолжает языковую подготовку группа кандидатов на направление в военные учебные заведения США в рамках Программы международного военного образования и подготовки (International Military Education&Training – IMET). Выпуск планируется 25 декабря текущего года.