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17:35 18.12.2021

Коронавирусом заразился каждый 30-й житель Земли

COVID-19, заболевание, статистика Фото: pixabay
Коронавирусом заразился уже каждый 30-й житель Земли, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 были инфицированы более 270 млн человек, приводит статистику ТАСС.

Это значит, что коронавирусом заразился каждый 30-й житель Земли, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют.

При этом смертность из-за инфекции в мире снижается – за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.

Константин Вноровский
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