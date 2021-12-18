18:17 18.12.2021
Бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
Информация о трагедии появилась в соцсетях. В паблике ustkamenogorsk.16 говорится, что жители города систематически подвергаются нападкам брошенных собак.
Одно из таких нападений привело к гибели ребенка. Автор поста задается вопросами, почему не производится отлов на систематическом уровне и почему в районе нет освещения.
Городской маршрут номер 47 заканчивает свою работу еще в 18:00! Как детям в таком опасном районе добираться до дома? <...> Мы давно уже относимся к городу, но до сих пор живем как в пещере! Постоянно пишем жалобы в ЖКХ, вызываем полицию, но никто еще ничего не сделал! Сообщение в Instagram-паблике ustkamenogorsk.16
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили факт трагедии и рассказали, что 17 декабря 2021 года Иртышским отделом полиции начато досудебное расследование.
В настоящее время по уголовному делу назначена соответствующая судебная экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ДП ВКО