Бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске

Информация о трагедии появилась в соцсетях. В паблике ustkamenogorsk.16 говорится, что жители города систематически подвергаются нападкам брошенных собак.

Одно из таких нападений привело к гибели ребенка. Автор поста задается вопросами, почему не производится отлов на систематическом уровне и почему в районе нет освещения.

Городской маршрут номер 47 заканчивает свою работу еще в 18:00! Как детям в таком опасном районе добираться до дома? <...> Мы давно уже относимся к городу, но до сих пор живем как в пещере! Постоянно пишем жалобы в ЖКХ, вызываем полицию, но никто еще ничего не сделал! Сообщение в Instagram-паблике ustkamenogorsk.16

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили факт трагедии и рассказали, что 17 декабря 2021 года Иртышским отделом полиции начато досудебное расследование.