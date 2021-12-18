19:31 18.12.2021
Вечер бокса в Нур-Султане начался с победы казахстанца
Фото: pixabay
Первыми на ринг вышли казахстанец Елхан Табынбаев и азербайджанец Эльмар Абдуллаев, передает Sports.kz.
Бой в полутяжелом весе продлился все четыре раунда. По его итогам судьи отдали победу 21-летнему казахстанцу.
Елхан Табынбаев одержал третью победу на профи-ринге, а Эльмар Абдуллаев, для которого это был дебют, начал путь в профессионалах с поражения.
Главным боем вечера станет поединок Данияра Елеусинова с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем.