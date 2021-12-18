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19:31 18.12.2021

Вечер бокса в Нур-Султане начался с победы казахстанца

Боксерские перчатки Фото: pixabay
Вечер профессионального бокса стартовал в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Первыми на ринг вышли казахстанец Елхан Табынбаев и азербайджанец Эльмар Абдуллаев, передает Sports.kz.

Бой в полутяжелом весе продлился все четыре раунда. По его итогам судьи отдали победу 21-летнему казахстанцу.

Елхан Табынбаев одержал третью победу на профи-ринге, а Эльмар Абдуллаев, для которого это был дебют, начал путь в профессионалах с поражения.

Главным боем вечера станет поединок Данияра Елеусинова с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем.

Константин Вноровский
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