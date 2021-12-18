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20:50 18.12.2021

Названы основные симптомы заболевания «омикрон-штаммом»

коронавирус, симптомы, заболевание, омикрон Фото: pixabay
Потеря аппетита вошла в число симптомов при заражении новым «омикрон-штаммом» коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Британские ученые из ZOE COVID Study перечислили целый ряд симптомов, указывающих на заражение «омикрон-штаммом», передает Express.

По данным исследователей, помимо потери аппетита, у заболевших часто встречаются следующие симптомы: насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле.

По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон-штамм» станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет выше когда-либо зафиксированного.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.

Константин Вноровский
COVID-19 Омикрон-штамм Великобритания
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