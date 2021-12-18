Мамин принял участие в казахстанско-башкирском деловом форуме

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства, передает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях. По итогам 10 месяцев т.г. объем торговли между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в т.ч. обработанной продукции на 47,7%.

За январь-октябрь т.г. объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $305 млн. Этот показатель выше допандемийного уровня на 10,3%. В предстоящие годы стороны намерены довести товарооборот до $1 млрд.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Аскар Мамин и Радий Хабиров приняли участие в деловом форуме «Казахстан – Башкортостан» в рамках проводимой в Уфе «Международной недели бизнеса – 2021». Форум собрал около 100 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух республик.

Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Утвержденная по итогам визита Радия Хабирова в РК в конце сентября т.г. Дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы становится надежным механизмом наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых возможностей в целом ряде перспективных отраслей. Премьер-министр РК Аскар Мамин

С докладами также выступили первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, представители крупного бизнеса РК и РБ.

В рамках Форума подписаны 8 инвестиционных и коммерческих контрактов в сферах химической и текстильной промышленности, машиностроения, АПК, а также консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.

Наиболее значимым документом стало подписанное соглашение о создании совместного предприятия между АО «Каустик» и АО «Башкирская содовая компания». В рамках СП будут реализованы проекты общим объемом до $1 млрд на территории Казахстана и России. Будет обеспечено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Более того, будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.

В ходе визита в Уфу Глава Правительства возложил цветы к памятнику Салавата Юлаева, ознакомился с опытом проектного управления и социального мониторинга в Башкортостане, а также в режиме телемоста побеседовал с казахстанскими студентами, обучающимися в вузах Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В рабочей поездке приняли участие министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, представители деловых кругов и др.