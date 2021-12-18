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23:58 18.12.2021

SpaceX вывела на орбиту партию из 52 спутников Starlink

Starlink Фото: Twitter/SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту еще 52 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает Zakon.kz.

Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink был осуществлен в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал.

Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в девяти запусках.

Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена на Землю и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике. Это был ее 11-й полет.

Задача Starlink — обеспечить бцельыстрым интернетом из космоса все регионы мира. Первые спутники группировки SpaceX запустила в 2018 году.

Константин Вноровский
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