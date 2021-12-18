23:58 18.12.2021
SpaceX вывела на орбиту партию из 52 спутников Starlink
Фото: Twitter/SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту еще 52 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает Zakon.kz.
Об этом компания написала на своей странице в Twitter.
Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink был осуществлен в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал.
Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в девяти запусках.
Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена на Землю и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике. Это был ее 11-й полет.
Задача Starlink — обеспечить бцельыстрым интернетом из космоса все регионы мира. Первые спутники группировки SpaceX запустила в 2018 году.