SpaceX вывела на орбиту партию из 52 спутников Starlink

Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink был осуществлен в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал.

Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в девяти запусках.

Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена на Землю и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике. Это был ее 11-й полет.

Задача Starlink — обеспечить бцельыстрым интернетом из космоса все регионы мира. Первые спутники группировки SpaceX запустила в 2018 году.