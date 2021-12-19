09:55 19.12.2021
Автоледи самостоятельно засыпала яму на трассе в Алматинской области
Фото: скриншот
В социальной сети алматинцы обсуждают видео, на котором женщина остановилась на трассе Талгар – Байтерек, чтобы залатать дорогу, передает Zakon.kz.
Женщина достает инертные материалы из багажника и щедро засыпает яму на дороге. Водители мысленно аплодируют. Кому-то из администрации стало стыдно, и в этот же день тут появилась заплатка из асфальта.пишет автор ролика, опубликованного в instavideo_kaz
Подписчики группы поддержали инициативу автоледи, а также выразили недовольство работой коммунальных служб:
- Хотела бы знать, для чего у нас Акиматы? Неужели нельзя распорядиться, чтобы все организации дружно засыпали песком прилегающие территории, а если нет – штрафовать. Кругом гололед. Куда смотрят КСК? Во дворах ходить невозможно.
- У нас по улице Шолохова в Уральске прямо на светофоре такая же яма. Тоже охота выйти и засыпать.
- Правильно. Только женщина проедет пару раз и подумает, что надо засыпать, а мужики будут ездить, гробить машину и материть дорожников.