Автоледи самостоятельно засыпала яму на трассе в Алматинской области

Подписчики группы поддержали инициативу автоледи, а также выразили недовольство работой коммунальных служб:

- Хотела бы знать, для чего у нас Акиматы? Неужели нельзя распорядиться, чтобы все организации дружно засыпали песком прилегающие территории, а если нет – штрафовать. Кругом гололед. Куда смотрят КСК? Во дворах ходить невозможно.

- У нас по улице Шолохова в Уральске прямо на светофоре такая же яма. Тоже охота выйти и засыпать.

- Правильно. Только женщина проедет пару раз и подумает, что надо засыпать, а мужики будут ездить, гробить машину и материть дорожников.