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09:55 19.12.2021

Автоледи самостоятельно засыпала яму на трассе в Алматинской области

яма, дорога Фото: скриншот
В социальной сети алматинцы обсуждают видео, на котором женщина остановилась на трассе Талгар – Байтерек, чтобы залатать дорогу, передает Zakon.kz.
Женщина достает инертные материалы из багажника и щедро засыпает яму на дороге. Водители мысленно аплодируют. Кому-то из администрации стало стыдно, и в этот же день тут появилась заплатка из асфальта.пишет автор ролика, опубликованного в instavideo_kaz

Подписчики группы поддержали инициативу автоледи, а также выразили недовольство работой коммунальных служб:

- Хотела бы знать, для чего у нас Акиматы? Неужели нельзя распорядиться, чтобы все организации дружно засыпали песком прилегающие территории, а если нет – штрафовать. Кругом гололед. Куда смотрят КСК? Во дворах ходить невозможно.

- У нас по улице Шолохова в Уральске прямо на светофоре такая же яма. Тоже охота выйти и засыпать.

- Правильно. Только женщина проедет пару раз и подумает, что надо засыпать, а мужики будут ездить, гробить машину и материть дорожников.

Елена Беляева
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