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Происшествия

Огромный провал образовался на трассе Усть-Каменогорск – Риддер

дорога, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 10:55 Фото: Instagram/gde_novosti_uka
В социальных сетях распространилось видео, на котором машины, следующие по трассе Усть-Каменогорск – Риддер, объезжают большую яму на дороге, сообщает Zakon.kz.

Ролик вызывал бурную реакцию пользователей, которые негодовали по поводу качества ремонтных работ, а также высказывали общее недовольство состоянием дорожного полотна в регионе, где намерены развивать туризм и приглашают гостей со всего мира.

Оказалось, что на трассе Усть-Каменогорск – Риддер в ВКО действительно произошел провал грунта. Как пояснили в Восточно-Казахстанском филиале "КазАвтоЖол", этому есть объяснение.

"Это так называемая пучина. На данном участке дороги идет средний ремонт. Устранение пучин заложено в проектах. Пучины – нарушение не верхнего слоя асфальта, а именно нижнего, то есть, основания. Чтобы устранить проблему, подрядчики заново укладывают на этом участке просевшее основание. Для этого приходится выкапывать землю до полутора метров в глубину и укреплять участки скальным грунтом", – рассказал директор ВКО филиала Нацкомпании "КазАвтоЖол" Нурбек Темирханов.

Он отметил, что это плановая работа. Точно так же на днях восстанавливали дорогу Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи.

Похожая ситуация произошла в Павлодаре, где прямо посреди города, на проезжей части образовалась дыра. Тогда причиной провала грунта стало обрушение свода трубопровода.

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Кира Мороз
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