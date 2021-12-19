Не менее 75 человек погибли во время тайфуна на Филиппинах

Как пишет rg.ru, это не окончательные данные, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация.

Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.

По данным метеорологической обсерватории Гонконга, «Рай» стал 22-м тайфуном в этом сезоне. Он сформировался в западной части Тихого океана. Прогнозируется, что в воскресенье днем эпицентр стихии будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.