10:21 19.12.2021
Не менее 75 человек погибли во время тайфуна на Филиппинах
Фото: pixabay
Как пишет rg.ru, это не окончательные данные, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация.
Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.
По данным метеорологической обсерватории Гонконга, «Рай» стал 22-м тайфуном в этом сезоне. Он сформировался в западной части Тихого океана. Прогнозируется, что в воскресенье днем эпицентр стихии будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.