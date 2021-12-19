Сборная Казахстана стала первым в истории победителем ЧМ по грэпплингу AIGA

Как сообщает федерация AIGA, это уже вторая значимая победа казахстанцев на международной арене в этом году. На первом чемпионате мира AIGA, прошедшем осенью в Стамбуле (Турция), казахстанские спортсмены завоевали четыре награды в личном зачете: Самат Айтпанбет (до 60 кг) – «золото», Руслан Исраилов (до 83 кг) – «золото», Османжан Касимов (до 76 кг) – «серебро», Нариман Мынбаев (до 65 кг) – «бронзу».

В турнире приняли участие спортсмены из России, Украины, США, Бразилии, Азербайджана, Иордании, Турции, Франции, Афганистана, Кыргызстана, Ирана и Палестины. Сборную РК представили восемь борцов в семи весовых категориях.

Открытый чемпионат Азии – это прежде всего хороший соревновательный опыт после затяжной пандемии. За несколько лет уровень казахстанских спортсменов заметно вырос. Еще недавно наша сборная триумфально выступила на первом Чемпионате мира по грэпплингу, и вот сегодня состоялось еще одно успешное выступление. Эту победу наши ребята посвятили 30-летию Независимости Казахстана. Отрадно, что большинство членов сборной Казахстана из Алматы. Вице-президент Федерации AIGA в Казахстане Максат Кикимов

В следующем году состоится чемпионат мира в США, где казахстанские спортсмены планируют выступить на отборочных турнирах по Азии и Океании в Австралии и Сингапуре. Турниры федерации проходят с 2013 года, за это время в них приняли участие тысячи спортсменов.