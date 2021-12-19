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Законодательство РК
14:32 19.12.2021

Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО

повреждения, происшествие Фото: Instagram/dtp_sko
Машина без госномеров находилась в кювете недалеко от села Чистое Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Источники в СМИ сообщают, что по легковушке стреляли.

18 декабря около 11:00 на 635 км автодороги Челябинск – Новосибирск вблизи села Чистое обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров с повреждениями (два дробовых повреждения в двери с водительской стороны).Пресс-служба отдела полиции района М. Жумабаева

Пострадавших по данному факту нет.

Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован в Департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК, за которым закреплен 25-летний житель города Петропавловска.

С его слов (данная информация проверяется), 17 декабря около 22:00 во время движения произошла поломка автомашины, и он, сняв госномера, оставил ее на обочине, закрыв салон. Пресс-служба отдела полиции района М. Жумабаева

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ведется следствие.

Елена Беляева
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