Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО

Источники в СМИ сообщают, что по легковушке стреляли.

18 декабря около 11:00 на 635 км автодороги Челябинск – Новосибирск вблизи села Чистое обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров с повреждениями (два дробовых повреждения в двери с водительской стороны). Пресс-служба отдела полиции района М. Жумабаева

Пострадавших по данному факту нет.

Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован в Департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК, за которым закреплен 25-летний житель города Петропавловска.

С его слов (данная информация проверяется), 17 декабря около 22:00 во время движения произошла поломка автомашины, и он, сняв госномера, оставил ее на обочине, закрыв салон. Пресс-служба отдела полиции района М. Жумабаева

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ведется следствие.