В Актау горит ЖК – эвакуированы 100 человек

Пожар произошел на последнем 17-ом этаже. По словам спасателей, горят деревянные конструкции мансарды и крыши.

Силами ДЧС эвакуировано 100 человек, из них 20 дети. Сейчас с ними проводят работу психологическая группа ДЧС и ЦМК. Общая площадь жилого дома– 45822 кв.м., площадь мансарды 5244 м.кв. Площадь горения - 500 м.кв. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Дом состоит из 16 этажей и мансарды. В нем четыре подъезда и 304 квартиры. Дом введен в эксплуатацию в 2021 году.

На пожаре работают: ДЧС (80 сотрудников и 17 единиц техники), ДСОГ (десять сотрудников и пять единиц техники), В/ч 6656 нац.гвардия (50 сотрудников и две единицы техники), ЦМК (три сотрудника и одна единица техники), КГП «Актаутургынүй» (один сотрудник и один водовоз). Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

По словам спасателей, система пожарного водоснабжения в жилом комплексе работает плохо.

Внутренние пожарные краны в неисправном состоянии, а в пожарных гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара. Возбуждено уголовное дело по статье 292 ч.2. Замначальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров

Известный блогер Азамат Сарсенбаев с помощью дрона снял пожар сверху.