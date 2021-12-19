В Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами

Как пишут «Известия» со ссылкой на Ruptly, хранить под кожей личные данные становится в Швеции все более популярным.

Вживление микрочипов с данными о вакцинации возможно куда угодно. Кисти рук, предплечье и даже прямо под сердцем – привитые граждане выбирают разные участки тела, главное, чтобы удобно было приложить смартфон.

По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Так, чипы установили уже более 6 тыс. жителей Швеции.

В отличие от большинства других стран, где с коронавирусом боролись жесткими карантинами, власти Швеции избрали другой путь. Долгое время ограничительные меры здесь были значительно мягче, чем у соседей, и в основном носили рекомендательный характер. Даже в пользе медицинских масок в стране сомневались, шведское агентство здравоохранения отмечало, что не верит в их «решающее значение».