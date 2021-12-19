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23:13 19.12.2021

Казахстанские исполнители выступили на «Детском Евровидении-2021»

Евровидение - 2021 дети, Казахстан Фото: Кадр из клипа Ертегі әлемі (Fairy World)"
Во Франции проходит международный конкурс «Детское Евровидение-2021». Казахстан представляют 11-летний Алинур Хамзин и 8-летний Бекнур Жанибекулы, сообщает Zakon.kz.

На сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже они исполнили песню на казахском и французском языках: «Ертегі әлемі» (Fairy World/Сказочный мир).

По сценарию, Бекнур и Алинур изображают братьев. Один рассказывает другому, что это сказочный мир, и здесь нет непреодолимых препятствий.

В шоу принимают участие исполнители из 19 стран. Казахстанцы выступили под номером 10.

Конкурс в этом году проходит 19-й раз. Его слоганом стало слово «Воображай», которое отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась «Я представлю себе» («J'imagine»). По словам организаторов, девиз форума призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.

Константин Вноровский
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