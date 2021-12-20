Менее 400 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 66,

в Алматы – 30,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 80,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 64,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 983 294 случая COVID-19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 98,

в Алматы – 30,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 113,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 953 206 человек.