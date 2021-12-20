Менее 400 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 66,
в Алматы – 30,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 38,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 80,
в Костанайской области – 16,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 64,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 983 294 случая COVID-19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 98,
в Алматы – 30,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 35,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 113,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 41,
в СКО – 46,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 953 206 человек.