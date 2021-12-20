Более 3 млн тенге украл из банкомата инкассатор в столице

Вечером мужчина пришел в супермаркет. Подойдя к терминалу, открыл ключом аппарат и взял 3 млн 800 тыс. тенге. Затем, сложив деньги в сумку, ушел.

Сотрудниками криминальной полиции района Есиль при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний мужчина. Он ранее привлекался к уголовной ответственности.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала. Уволившись, не сдал ключи от одного из автоматов. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По краже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.