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Законодательство РК
09:41 20.12.2021

Более 3 млн тенге украл из банкомата инкассатор в столице

деньги, кража, банкомат Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении 3,8 млн тг из банкомата, передает Zakon.kz.

Вечером мужчина пришел в супермаркет. Подойдя к терминалу, открыл ключом аппарат и взял 3 млн 800 тыс. тенге. Затем, сложив деньги в сумку, ушел.

Сотрудниками криминальной полиции района Есиль при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний мужчина. Он ранее привлекался к уголовной ответственности.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала. Уволившись, не сдал ключи от одного из автоматов. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По краже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Анастасия Стативкина
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