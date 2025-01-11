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Происшествия

Мужчина украл из банка в Алматы 55 млн и сбежал в Швецию

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 09:41 Фото: Zakon.kz
Казахстанца, которого подозревают в хищении 55 млн тенге в одном из банков Алматы, задержали в Швеции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК рассказали, что речь идет о преступлении, которое совершили еще в октябре 2018 года:

"Подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей".

Ранее мужчину объявили в международный розыск за совершение кражи в особо крупном размере. В итоге след 38-летнего подозреваемого обнаружили в Швеции, где его и задержали местные полицейские по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана.

международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 09:41

Фото: МВД РК

В сентябре 2024 года полицейские Астаны при взаимодействии с коллегами из России задержали находящегося в международном розыске казахстанца, подозреваемого в совершении мошенничества на 16 млн тенге, что считается особо крупным размером.

Андрей Дюсупов
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