Мурат Дарибаев: Завершено объединение АКК и ФФПСХ

С 13 декабря все обязательства по кредитам клиентов ФФПСХ перешли в АКК.

Об этом и в целом об итогах первого года работы дочерних компаний сельхознаправления в составе холдинга в интервью Zakon.kz рассказал управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Мурат Дарибаев.

– Мурат Аманкельдиевич, с 2021 года холдинг «Байтерек» занимается финансированием сельского хозяйства. Эти функции переданы «Байтереку» после поручения главы государства о ликвидации холдинга «КазАгро». Какая работа проделана?

– Проделана значительная работа. Уже завершено объединение АКК и ФФПСХ. Решение о присоединении принято на заседании совета директоров холдинга «Байтерек» в сентябре 2021 года, а 13 декабря утвержден передаточный акт.

В АКК переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, оператора по страхованию в агропромышленном комплексе и функции агента по сельской ипотеке в рамках проекта «С дипломом в село!». В АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с начала ноября переданы функции ФФПСХ по гарантированию кредитов.

Стоит отметить, что у фонда и АКК были схожие функции по кредитованию на основе лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций. Объединение двух кредитующих компаний позволило исключить дублирование функций. Но при этом у компаний были разные категории клиентов. Если в фонде кредитовались в основном мелкие фермеры, то АКК больше ориентирован на кредитование более крупных инвестпроектов, посевной и уборочной кампаний, кредитных товариществ.

В свое время для ориентированности фонда на малый бизнес был установлен лимит займа на одного заемщика – не более 30 млн тенге, а АКК выдавал займы от 1 млн тенге. Дублирование функций создавало неудобство для фермеров при выборе кредитующей организации. Объединив компании, мы закрыли этот вопрос. Сейчас это будет один пул клиентов.

– А что сельхозтоваропроизводителям даст объединение компаний?

– Теперь будущим заемщикам не нужно тратить свое время и усилия, чтобы разбираться в разных кредитных программах ФФПСХ и АКК и решать, куда направлять заявки на финансирование. Иногда фермеры обращались в обе компании одновременно, что было неудобно, т.к. залоговое обеспечение сложно разделять между разными кредитующими организациями. Сейчас предприниматели могут обращаться за финансированием в АКК по принципу «одного окна» с вертикальной интеграцией лизинговых инструментов АО «КазАгроФинанс».

Хочу заверить клиентов ФФПСХ, что преемственность деятельности фонда будет сохранена. Те работники фонда, с которыми взаимодействовали заемщики, продолжают работу в АКК. Для нас очень важно было сохранить накопленные знания и компетенцию работников ФФПСХ. В связи с этим при присоединении к АКК персонал, задействованный в основной деятельности фонда, перешел в АКК. Оптимизация штата затронула только административно-управленческий персонал.

– Какова сегодня общая сумма выданных кредитов для сельчан? В целом, на ваш взгляд, поддержка АПК улучшилась после объединения холдингов?

– За 11 месяцев текущего года холдингом обеспечено финансирование АПК на 413 млрд тенге, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Если говорить об основных программах финансирования, то на проведение весенне-полевых и уборочных работ направлено 70 млрд тенге, финансирование закупа сельхозтехники в лизинг составило 134,4 млрд тенге, по остальным направлениям – 208,6 млрд тенге.

При этом совокупный ссудный портфель дочерних компаний холдинга в сфере АПК достиг 1,14 трлн тенге.

В целом холдинг последовательно увеличивает охват производителей сельхозпродукции финансовыми услугами. Так, количество заемщиков в ссудном портфеле дочерних компаний в сфере АПК в текущем году выросло с 80 до 85 тыс. При этом важно подчеркнуть, что порядка 96% от объема финансирования получают субъекты малого и среднего бизнеса.