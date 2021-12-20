В Кыргызстане отменили регистрацию кандидата в депутаты из-за гражданства Казахстана

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сообщает, что 18 декабря отменила регистрацию кандидата в депутаты Медетбека Саккараева.

Решение принято на основании того, что Саккараевым не предоставлена исчерпывающая информация об отсутствии у него иного гражданства. ЦИК Кыргызстана

По данным ЦИК, ГУВД Чуйской области начало расследование дела о двойном гражданстве Саккараева. В рамках расследования правоохранительные органы КР обращались к коллегам из Казахстана.

Казахстанская полиция сообщила, что, согласно государственной базе, Саккараев является гражданином Казахстана. Но позже пришла справка из Посольства Казахстана, в которой говорилось, что Саккараев не гражданин РК.

Отмечается, что сам кандидат в нарушение требований не указал в анкете информацию о том, что у него ранее было гражданство иного государства, хотя эти данные требуется указывать.

27 ноября 2021 года ГКНБ КР официально сообщило, что, «по имеющимся в ГКНБ КР данным, Саккараев М. Дж. в 2002 году получил гражданство Казахстана». ЦИК Кыргызстана

В итоге было принято решение отменить регистрацию кандидата и приостановить рассмотрение вопроса об определении результатов выборов по Чуй-Кеминскому округу. Сам Саккараев намерен обжаловать решение ЦИК в суде.

24.kg пишет, что итоги по округу подведут после суда. Возможны два варианта: либо будут объявлены повторные выборы, либо мандат перейдет следующему после Саккараева кандидату.

Ранее в сети появился документ якобы от Департамента полиции Алматы, где говорится, что у Саккараева есть гражданство Казахстана, от которого он не отказался. ЦИК отправила запросы, чтобы проверить эти сведения.

Медетбек Саккараев объяснял СМИ, что отказался от казахстанского гражданства до 2016 года.

28 ноября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Их особенностью стало то, что впервые в истории страны избиратели могли проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее списке.

По предварительным итогам голосования Медетбек Саккараев набрал большинство голосов по Чуй-Кеминскому округу и мог стать депутатом.