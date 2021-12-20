Нигматулин встретился с председателем Межпарламентского союза Пашеку

Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества, высказавшись за активизацию совместной работы парламентариев.

По словам председателя Мажилиса, взаимодействие казахстанских парламентариев с коллегами из стран — участниц Межпарламентского союза способствует развитию конструктивного диалога по вопросам парламентаризма, законотворчества и демократизации.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как подчеркнул спикер Мажилиса, в рамках концепции «слышащего государства» Парламент Казахстана принял ряд законов, направленных на демократизацию избирательного процесса и совершенствование выборного законодательства, расширение прав и возможностей женщин, проведение мирных собраний.

Казахстан — очень важный партнер для Межпарламентского союза. Мы разделяем общие принципы: установление диалога между странами, межрелигиозного диалога. Мы также работаем над достижением экономического развития. Председатель МПС Дуарте Пашеку

При этом Дуарте Пашеку выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Межпарламентского союза с Парламентом Казахстана, подчеркнув, что новая стратегия МПС направлена на активизацию деятельности организации.

Фото: Ж. Жумабекова

Нурлан Нигматулин проинформировал о той работе, которую проводит сегодня казахстанский Парламент, прежде всего по вопросам совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека посредством развития института омбудсмена, в сфере противодействия коррупции, защиты прав ребенка, волонтерской деятельности.