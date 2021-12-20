Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:10 20.12.2021

Нигматулин встретился с председателем Межпарламентского союза Пашеку

Мажилис РК встреча сотрудничество Фото: Ж.Жумабекова
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с председателем Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, сообщает Zakon.kz.

Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества, высказавшись за активизацию совместной работы парламентариев.

По словам председателя Мажилиса, взаимодействие казахстанских парламентариев с коллегами из стран — участниц Межпарламентского союза способствует развитию конструктивного диалога по вопросам парламентаризма, законотворчества и демократизации.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как подчеркнул спикер Мажилиса, в рамках концепции «слышащего государства» Парламент Казахстана принял ряд законов, направленных на демократизацию избирательного процесса и совершенствование выборного законодательства, расширение прав и возможностей женщин, проведение мирных собраний.

Казахстан — очень важный партнер для Межпарламентского союза. Мы разделяем общие принципы: установление диалога между странами, межрелигиозного диалога. Мы также работаем над достижением экономического развития.Председатель МПС Дуарте Пашеку

При этом Дуарте Пашеку выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Межпарламентского союза с Парламентом Казахстана, подчеркнув, что новая стратегия МПС направлена на активизацию деятельности организации.  

встреча обсуждение

Фото: Ж. Жумабекова

Нурлан Нигматулин проинформировал о той работе, которую проводит сегодня казахстанский Парламент, прежде всего по вопросам совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека посредством развития института омбудсмена, в сфере противодействия коррупции, защиты прав ребенка, волонтерской деятельности.

Анастасия Московчук
Мажилис Нигматулин Нурлан Казахстан
Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО
19.12.2021
Сборная Казахстана стала первым в истории победителем ЧМ по грэпплингу AIGA
19.12.2021
В Актау горел ЖК – эвакуированы 100 человек
19.12.2021
Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии
19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости