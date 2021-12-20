Нигматулин встретился с председателем Межпарламентского союза Пашеку
Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества, высказавшись за активизацию совместной работы парламентариев.
По словам председателя Мажилиса, взаимодействие казахстанских парламентариев с коллегами из стран — участниц Межпарламентского союза способствует развитию конструктивного диалога по вопросам парламентаризма, законотворчества и демократизации.
Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Как подчеркнул спикер Мажилиса, в рамках концепции «слышащего государства» Парламент Казахстана принял ряд законов, направленных на демократизацию избирательного процесса и совершенствование выборного законодательства, расширение прав и возможностей женщин, проведение мирных собраний.
Казахстан — очень важный партнер для Межпарламентского союза. Мы разделяем общие принципы: установление диалога между странами, межрелигиозного диалога. Мы также работаем над достижением экономического развития.Председатель МПС Дуарте Пашеку
При этом Дуарте Пашеку выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Межпарламентского союза с Парламентом Казахстана, подчеркнув, что новая стратегия МПС направлена на активизацию деятельности организации.
Фото: Ж. Жумабекова