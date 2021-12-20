Более восьми тысяч фирм-однодневок выписывали фиктивные счета-фактуры в РК

Ерулан Жамаубаев сообщил, что наиболее эффективным инструментом в дистанционном администрировании стало внедрение системы «Электронные счета-фактуры». По его словам, система позволяет улучшить собираемость налогов, реагировать оперативно на налоговые нарушения и выявлять признаки лжепредпринимательства.

С момента запуска системы выписано порядка 800 млн счетов-фактур. Она (система. – Прим. ред.) позволяет выявлять нарушения дистанционно и выставлять уведомления о нарушениях. В результате обеспечен рост эффективности камерального контроля и 550 млрд тенге самостоятельно оплачены субъектами в бюджет без выхода на проверку. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

В ходе анализа, сообщил глава Минфина, также выявляются фирмы-однодневки, выписывающие фиктивные счета-фактуры.