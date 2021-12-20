12:34 20.12.2021
Более восьми тысяч фирм-однодневок выписывали фиктивные счета-фактуры в РК
Фото: pixabay
Министерством финансов РК выявлены более 8 тыс. фирм-однодневок, которые выписывали фиктивные счета-фактуры. Об этом в Мажилисе сообщил глава ведомства Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерулан Жамаубаев сообщил, что наиболее эффективным инструментом в дистанционном администрировании стало внедрение системы «Электронные счета-фактуры». По его словам, система позволяет улучшить собираемость налогов, реагировать оперативно на налоговые нарушения и выявлять признаки лжепредпринимательства.
С момента запуска системы выписано порядка 800 млн счетов-фактур. Она (система. – Прим. ред.) позволяет выявлять нарушения дистанционно и выставлять уведомления о нарушениях. В результате обеспечен рост эффективности камерального контроля и 550 млрд тенге самостоятельно оплачены субъектами в бюджет без выхода на проверку.Министр финансов Ерулан Жамаубаев
В ходе анализа, сообщил глава Минфина, также выявляются фирмы-однодневки, выписывающие фиктивные счета-фактуры.
Сейчас насчитывается более 8 тыс. таких налогоплательщиков. Обороты по этим компаниям составили почти 2,8 млрд тенге. В случае необходимости информация по этим компаниям передается в Агентство по финансовому мониторингу. Если есть уголовное составляющее, сотрудники агентства проводят расследования и передают дела в суд.Глава Минфина РК