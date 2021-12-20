Токаев подписал закон, повышающий ответственность судей

Основными задачами закона являются совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

В частности, предусматриваются два блока поправок.

Первый блок – повышение профессионализма судейского корпуса, привлечение в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Второй – повышение ответственности и независимости судей и установление новой модели финансирования судебной системы.

Этот блок поправок также предусматривает, что на наиболее сложных отраслях права будут проводить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена.

Комиссия по качеству правосудия будет проводить оценку профессиональной деятельности судей на основании соответствующей методики, утверждаемой пленарным заседанием Верховного суда после предварительного согласования с Высшим Судебным Советом.

Второй блок поправок включает поправки, направленные на повышение ответственности судей, в части увеличения сроков привлечения судьи к дисциплинарному взысканию с трех месяцев до одного года с момента обнаружения проступка, и с одного года до двух лет с момента его совершения.

Так, председатели областных судов будут обеспечивать своевременную передачу материалов дисциплинарного производства в Судебное жюри.

Кроме того, закон предусматривает установление новой модели финансирования судов за счет процентного выделения денежных средств из республиканского бюджета.

При этом распределять уровни и направления финансирования будет орган судейского самоуправления – расширенное пленарное заседание Верховного суда.

Контроль по целевым расходам остается за Счетным комитетом.

Как ожидается, принятие закона будет способствовать дальнейшему совершенствованию судебной системы по вопросам повышение качества рассмотрения дел за счет роста профессионализма судейского корпуса, установление финансовой независимости судов.

Также глава государства подписал сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Закон направлен на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия.

Документ также предусматривает ввести специализированный квалификационный экзамен для кандидатов в судьи, специализирующихся на наиболее сложных отраслях права: в сфере налогов, таможни, экологии, монополий, недропользования и других.

Они будут подтверждать знания по темам, непосредственно связанным с планируемой специализацией.

Кроме того, предусматривается, что будет сокращен срок повторного допуска к квалифицированному экзамену с шести до трех месяцев.

Также планируется внедрить оперативный порядок конкурсного отбора для лиц с 15-летним юридическим стажем и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, претендующих на должность судьи областного суда.

Это могут быть юристы крупных юридических компаний, квазигоссектора, опытные адвокаты или прокуроры.