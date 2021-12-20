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17:15 20.12.2021

Пожизненный срок грозит владельцу онлайн-магазина по продаже наркотиков

наркотики, интернет-магазин Фото: Zakon.kz
Житель Петропавловска изготовлял синтетические наркотики и продавал их, передает Zakon.kz.

По информации полиции, 29-летний владелец интернет-магазина был задержан сотрудниками по противодействию наркопреступности.

Установлено, что задержанный зарабатывал, делая закладки наркотиков. Решив извлечь максимальную выгоду, организовал полный процесс производства и распространения наркотиков. Для этого мужчина арендовал квартиру в Петропавловске и привлек к распространению наркотиков семейную пару – наркозависимых супругов. Ранее супружеская пара была судима за хулиганство и кражи.

Интернет-магазин просуществовал всего несколько месяцев. В ходе мониторинга социальных сетей он попал в поле зрения полиции и был ликвидирован. В ходе обыска на съемной квартире изъяты весы, оборудование, необходимое для производства наркотиков, упаковочный материал, химические реагенты, 250 граммов спайса, уже расфасованного и приготовленного к реализации и 150 граммов концентрата, который используется для производства синтетического наркотика.ДП СКО

У организатора изъяты сотовые телефоны, дополнительные sim-карты, записи об адресатах поставки наркотиков и о поступивших от них денежных переводах.

Все участники незаконного оборота задержаны. Возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. ДП СКО

Департамент по противодействию наркопреступности МВД обращает внимание, что хранение, перевозка, производство и сбыт наркотиков в крупном размере влечет наказание с длительными сроками лишения свободы, а при их сбыте через интернет-магазины наказание предусматривает лишение свободы от пятнадцати лет и до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Оксана Житникова
Петропавловск
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