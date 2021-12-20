18-летний студент «заминировал» поселок в Актюбинской области

Инцидент произошел ночью 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, на место происшествия были направлены наряды полиции, сотрудники аварийно-спасательной службы ПЧ, бригада скорой медицинской помощи Каргалинского района.

По подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, участковым инспектором полиции задержан 18-летний местный житель, студент колледжа. Молодой человек объяснил свой поступок тем, что в шутку позвонил на телефон 102 и сообщил о заложенной бомбе. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворен в ИВС.