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Законодательство РК
17:34 20.12.2021

18-летний студент «заминировал» поселок в Актюбинской области

звонок о заложенном устройстве Фото: pixabay
В дежурную часть ОП Каргалинского района ДП Актюбинской области позвонил мужчина, сообщив, что в поселке Жосалы заложена бомба, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, на место происшествия были направлены наряды полиции, сотрудники аварийно-спасательной службы ПЧ, бригада скорой медицинской помощи Каргалинского района.

По подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, участковым инспектором полиции задержан 18-летний местный житель, студент колледжа. Молодой человек объяснил свой поступок тем, что в шутку позвонил на телефон 102 и сообщил о заложенной бомбе.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворен в ИВС.

За данную шутку молодому человеку грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оксана Житникова
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