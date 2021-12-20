Токаев подписал поправки в гражданское процессуальное законодательство

Закон направлен на совершенствование гражданского процессуального законодательства, расширение сферы применения примирительных процедур, минимизацию судебных расходов граждан, а также проявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора.

Первый блок документа направлен на развитие досудебного и внесудебного урегулирования споров.

Поправки направлены на разграничение деятельности профессиональных и общественных медиаторов, которые, соответственно, входят в реестр профессиональных медиаторов и реестр общественных медиаторов.

Заменено понятие «непрофессиональный медиатор» на «общественный медиатор», указание деятельности медиатора на общественных началах необходимо для обозначения его общественного статуса, как оказывающего содействие в примирении сторон на безвозмездной основе.

Также определены основные функции организации медиаторов и компетенция уполномоченного органа.

Уточняются права и обязанности медиатора. Кроме того, предусматривается развитие онлайн-медиации. Закон также расширяет круг лиц, у которых может быть составлено соглашение об уплате алиментов, это – медиаторы, адвокаты, юрисконсульты.

Второй блок направлен на совершенствование гражданского процессуального законодательства.

Поправки этого блока предусматривают объединение терминов «заявление», «исковое заявление», «иск» в единый термин «иск», за исключением дел особого производства.

Также планируется адаптировать институт «образцовое судебное решение», ввести в гражданский процесс новый институт «досудебный протокол», который позволит сторонам использовать возможность урегулирования спора в досудебном порядке.

Кроме того, предусматривается ряд категорий дел из искового производства перевести на упрощенный порядок рассмотрения, при котором судебное разбирательство не проводится, а решение принимается судом по письменным документам в месячный срок.

Планируется расширение сферы применения исполнительной надписи, совершаемой нотариусами, а также соглашений о примирении, заключенных адвокатами или юридическими консультантами в порядке партисипативной процедуры.

В целях сокращения необоснованных длительных судебных тяжб государственных органов с гражданами, бизнесом и инвесторами территориальным органам предусматривается апелляционное и кассационное обжалование судебных актов путем согласования позиции с вышестоящим органом.

Также предполагается внедрить новый IT-сервис, использующий элементы искусственного интеллекта, который будет готовить проекты судебных актов на основе четких алгоритмов принятия решений.

Решения будет подписывать судья, ответственность за их законность и качество сохраняется за судьей. Предусмотрено и исключение заочного производства в связи с его невостребованностью.