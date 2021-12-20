Поправки в Налоговый кодекс подписал президент РК

Закон направлен на поддержку граждан, бизнес-сообщества, а также на противодействие теневой экономике за счет улучшения налогового администрирования.

Так, в целях поддержки бизнеса и граждан предусматривается:

ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица или индивидуального предпринимателя;

с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН (с 2020 года до 2023 года) на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения;

с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);