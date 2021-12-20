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Законодательство РК
17:59 20.12.2021

Поправки в Налоговый кодекс подписал президент РК

поправки, изменения Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки и дополнения в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на поддержку граждан, бизнес-сообщества, а также на противодействие теневой экономике за счет улучшения налогового администрирования.

Так, в целях поддержки бизнеса и граждан предусматривается:

  • ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

  • предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица или индивидуального предпринимателя;

  • с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН (с 2020 года до 2023 года) на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения;

  • с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

  • упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.

Лариса Черненко
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