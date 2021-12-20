Каната Бозумбаева избрали главой Алматинского областного филиала Nur Otan

По словам первого зампреда партии, Бозумбаев уже успешно возглавлял партию в Жамбылской и Павлодарской областях. Бауыржан Байбек поблагодарил за проделанную работу предыдущего председателя филиала Амандыка Баталова, награжденного решением бюро политического совета Nur Otan партийной наградой «Белсенді қызметі үшін».

Перед новым руководством филиала стоят задачи по дальнейшему качественному исполнению предвыборных обязательств партии, активизации работы общественных советов и укреплению обратной связи с населением.

Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев на прошедшем расширенном заседании политического совета, «Казахстан вступает в четвертое десятилетие своей независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений». В этих условиях на Nur Otan, как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг государственного курса президента страны Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и дальнейшее развитие страны. Бауыржан Байбек

В ходе визита первый зампред партии осмотрел ряд социальных объектов в рамках предвыборной программы партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» В областном Дворце школьников он посетил новую инновационную лабораторию FAB LAB, где более 140 детей получили возможность обучаться навыкам конструирования, программирования, создания 3D и интерактивных моделей.

Фото: пресс-служба партии

Затем Байбек ознакомился с работой Центра развития женского предпринимательства, куда женщины-предприниматели могут обращаться за консультациями по вопросам льготного кредитования, расширения рынков сбыта, а также за практической помощью в реализации бизнес-проектов.

Как написал на своей странице в соцсети первый зампред партии, по итогам 11 месяцев исполнения предвыборной программы в регионе введено уже почти 1 млн кв. м жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тыс. постоянных рабочих мест и др.