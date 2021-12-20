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Законодательство РК
20:41 20.12.2021

Семилетний мальчик утонул в бассейне в Кызылорде

ребенок, трагедия Фото: pixabay
Трагедия произошла 14 декабря в одном из спортивных комплексов города, передает Zakon.kz.
По данному факту зарегистрировано дело по ч. 2 ст. 141 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей» и ч. 3 ст. 306 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пресс-служба МВД РК

В данное время проводятся экспертизы. Ведется следствие.

Уголовное дело взято на личный контроль начальника Департамента полиции Кызылординской области.

Елена Беляева
Кызылорда
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