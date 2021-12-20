Мамин провел переговоры с Мишустиным

Как пишет primeminister.kz, в Координационном центре правительства РФ Мамин и Мишустин обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик РК и РФ.

Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран.

Фото: primeminister.kz

По итогам 10 месяцев текущего года объем торговли между РК и РФ увеличился на 30% и достиг 19,5 млрд долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, обработанной продукции – на 47,7%. В структуре экспорта увеличилась продукция нефтехимической отрасли (+18,6%), машиностроения (+21,9%), химической (+33,1%) и легкой (+27,1%) промышленности. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций РФ в экономику РК увеличился на 17% и составил 704,9 млн долларов. В сфере промышленной кооперации реализуются девять совместных крупных проектов на сумму 1,8 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность и др. На стадии проработки находятся девять проектов на сумму 2,8 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

За 11 месяцев текущего года через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 733,2 тыс. ДФЭ, что на 30,7% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай составил 602,2 тыс. ДФЭ (+31%). Рассмотрено сотрудничество двух стран в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Фото: primeminister.kz

Заслушаны доклады министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Особое внимание уделено вопросам синхронизации работы в рамках программ по сохранению экосистем бассейнов трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертис (Иртыш). По итогам переговоров подписаны меморандум о сотрудничестве в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте «Западная Европа – Западный Китай», план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры указанного транспортного коридора и автомобильной дороги «Меридиан» на 2021-2030 годы.

Фото: primeminister.kz

Принята Дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2021-2025 годов. Казахстанский оператор по продвижению экспорта АО «QazTrade» заключил меморандумы о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр» и маркетплейсом Ozon. В рамках рабочей поездки Аскар Мамин обсудил актуальные вопросы взаимодействия двух стран в цифровой, финансово-банковской и железнодорожной сферах с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. На встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым рассмотрены состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и др.), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС. Проекты сотрудничества в космической отрасли обсуждены на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

В поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, посол РК в РФ Ермек Кошербаев, министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев и др.