00:11 21.12.2021
Две легковушки столкнулись на перекрестке в Алматы, есть пострадавший
Фото: Zakon.kz
Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении, а в западном направлении ехал водитель авто Hyundai Avante.
Фото: Zakon.kz
Как рассказали очевидцы, Toyota проехала перекресток в момент, когда зеленый свет начал мигать.
Фото: Zakon.kz
В это время «зеленый» загорелся по пути Hyundai. Легковушка начала движение. На середине перекрестка иномарки столкнулись. От удара они прокрутились.
Фото: Zakon.kz
Hyundai воткнулся в бордюр. Водитель авто госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
На месте полицейские выясняют степень вины каждого из автолюбителей.
Фото: Zakon.kz