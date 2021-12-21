Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:11 21.12.2021

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Алматы, есть пострадавший

дтп Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на перекрестке улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении, а в западном направлении ехал водитель авто Hyundai Avante.

авария

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, Toyota проехала перекресток в момент, когда зеленый свет начал мигать.

авария

Фото: Zakon.kz

В это время «зеленый» загорелся по пути Hyundai. Легковушка начала движение. На середине перекрестка иномарки столкнулись. От удара они прокрутились.

эвакуатор

Фото: Zakon.kz

Hyundai воткнулся в бордюр. Водитель авто госпитализирован.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте полицейские выясняют степень вины каждого из автолюбителей.

авария

Фото: Zakon.kz

Елена Беляева
Алматы
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
20.12.2021
В Алматы ожидается снег
20.12.2021
Цены на бензин выросли в Казахстане
20.12.2021
В Минобразования рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах
20.12.2021
Названы знаки Зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь
20.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости