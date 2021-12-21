Две легковушки столкнулись на перекрестке в Алматы, есть пострадавший

Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении, а в западном направлении ехал водитель авто Hyundai Avante.

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, Toyota проехала перекресток в момент, когда зеленый свет начал мигать.

Фото: Zakon.kz

В это время «зеленый» загорелся по пути Hyundai. Легковушка начала движение. На середине перекрестка иномарки столкнулись. От удара они прокрутились.

Фото: Zakon.kz

Hyundai воткнулся в бордюр. Водитель авто госпитализирован.

Фото: Zakon.kz

На месте полицейские выясняют степень вины каждого из автолюбителей.