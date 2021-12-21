Мы до сих пор не знаем, откуда появился COVID-19 – представитель ВОЗ

Слова директора ВОЗ приводит РИА Новости.

Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло. Майкл Райан

Он отметил, что работа по исследованию происхождения вируса продолжается, однако это может занять много времени, поэтому быстрых результатов ждать не стоит.