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07:08 21.12.2021

Мы до сих пор не знаем, откуда появился COVID-19 – представитель ВОЗ

коронавирус, происхождение, воз Фото: pixabay
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ до сих пор не знает, откуда появился COVID-19, передает Zakon.kz.

Слова директора ВОЗ приводит РИА Новости.

Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло.Майкл Райан

Он отметил, что работа по исследованию происхождения вируса продолжается, однако это может занять много времени, поэтому быстрых результатов ждать не стоит.

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