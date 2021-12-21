В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 983 тысячи

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 74,

в Алматы – 31,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 70,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 50,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 983 663 случая COVID-19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 77,

в Алматы – 32,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 13,

в Алматинской области – 13,

в Атырауской области – 14,

в ВКО – 17,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 121,

в Костанайской области – 131,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 107,

в СКО – 81,

в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 953 971 человек.