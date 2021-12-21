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08:03 21.12.2021

В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 983 тысячи

рк, коронавирус, пцр, статистика Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается спад заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стране зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее. Меньше всего случаев заболевания выявили в ЗКО (два), передает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 74,

  • в Алматы – 31,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 39,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 14,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 70,

  • в Костанайской области – 8,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 44,

  • в СКО – 50,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 983 663 случая COVID-19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 77,

  • в Алматы – 32,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 65,

  • в Актюбинской области – 13,

  • в Алматинской области – 13,

  • в Атырауской области – 14,

  • в ВКО – 17,

  • в Жамбылской области – 24,

  • в ЗКО – 43,

  • в Карагандинской области – 121,

  • в Костанайской области – 131,

  • в Кызылординской области – 12,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 107,

  • в СКО – 81,

  • в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 953 971 человек.

Динара Халдарова
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