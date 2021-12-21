В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 983 тысячи
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 74,
в Алматы – 31,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 39,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 70,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 50,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 983 663 случая COVID-19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 77,
в Алматы – 32,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 65,
в Актюбинской области – 13,
в Алматинской области – 13,
в Атырауской области – 14,
в ВКО – 17,
в Жамбылской области – 24,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 121,
в Костанайской области – 131,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 107,
в СКО – 81,
в Туркестанской области – 12.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 953 971 человек.