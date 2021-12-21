Рост смертности от COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 21 декабря предоставили в Минздраве.

Фото: Минздрав РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 271; в состоянии крайней степени тяжести – 74; на аппарате ИВЛ – 53.

На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756+ и 2 546 КВИ-), из них в стационарах находятся 3207 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 095.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается спад заболевания коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее.