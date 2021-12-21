08:25 21.12.2021
Рост смертности от COVID-19 зафиксировали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В РК зафиксировали резкий рост смертности от коронавирусной инфекции – если днем ранее от заболевания скончались двое казахстанцев, то по данным на 21 декабря – 13, передает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 21 декабря предоставили в Минздраве.
На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756+ и 2 546 КВИ-), из них в стационарах находятся 3207 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 095.
Фото: Минздрав РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 271;
в состоянии крайней степени тяжести – 74;
на аппарате ИВЛ – 53.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается спад заболевания коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее.