«Грани»: как в Казахстане можно бороться с коррупцией

В 2021 году антилидером в коррупционном рейтинге стала сельскохозяйственная отрасль. За пять лет на реализацию программы по субсидированию казахстанских аграриев выделили 2 трлн тг. По сути, соблазны возникают там, куда приходят большие деньги, обозначили ведущие.

С 2016 года в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 коррупционных преступлений. К уголовной ответственности привлечены 450 человек. Две тысячи фермеров, для которых искусственно, в обход закона, создали специальные условия для получения субсидий в обмен на откат, находятся под следствием. Всего с начала года поймали с поличным и отправили в СИЗО 16 госслужащих.

Экс-сотрудник Агентства по противодействию коррупции, а ныне исполнительный директор республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов на вопрос ведущей о нелогичности некоторых наказаний для коррупционеров ответил шуткой: легче красть вагонами и ходить на свободе, чем за одну курицу сесть в тюрьму.

К сожалению, за коррупционное преступление уголовная ответственность в виде штрафа может быть меньше, чем административная. Но мне бы хотелось, чтобы люди, которые воруют у меня и моих детей, были наказаны по восточному методу вплоть до расстрела. Однако у нас есть категория граждан, которые до сих пор живут тюремными понятиями и могут упрекнуть любого, кто сообщает о преступлении. И, с другой стороны, есть те, кто просто терпит, пока их обворовывают. Исполнительный директор РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов

Ведущие узнали мнение жителей столицы относительно наказания для нечистых на руку чиновников. Большинство опрошенных высказались за жесткое наказание: пожизненное заключение, отрубание пальцев или смертную казнь.

Дидар Смагулов нарисовал характерный портрет коррупционера: с момента старта профессиональной карьеры чиновника с зарплатой 200 тыс. тг в месяц прошло 10 лет, бизнеса нет, а жена сидит дома, однако он ездит на дорогущем внедорожнике и живет в двухэтажном коттедже.

Откуда деньги? Этот вопрос должен задавать каждый казахстанец. Но у нас кто-то просто вздыхает, а кто-то хочет оказаться на их месте. Дидар Смагулов

Как отметили авторы проекта «Грани», борьба с нечистыми на руку чиновниками потихоньку дает свои плоды — за три года в международном индексе восприятия коррупции Казахстан поднялся с 124-го на 94-е место.

У нас, к сожалению, активны все виды коррупции, в отличие от первого места в рейтинге — Дании. Однако внедрение цифровизации помогает исключить большинство рисков. Я также положительно оцениваю инициативу раннего выявления коррупционных наклонностей. На западе данный метод работает давно, а у нас инициативу намеренно провоцировать восприняли в штыки. Считаю, что даже те, кто ведется на провокации, не имеют права работать на госслужбе. Дидар Смагулов

Председатель национальной ассоциации овцеводов Казахстана Алмасбек Садырбаев рассказал, что коррупционеры с годами продвинулись в своем «ремесле» и перестали получать наличные в конверте.

Подстраивают условия для получения мер господдержки — кредитов, субсидий. Оформляют все на специальных людей и компании. Председатель национальной ассоциации овцеводов Казахстана Алмасбек Садырбаев

Помимо превентивной борьбы, в Казахстане сейчас активно обсуждается обязательное декларирование доходов и расходов чиновника и членов его семьи. Финансы сверх официального дохода предлагают изымать в виде штрафа, а за крупные расхождения увольнять.

Норму все еще обсуждают. Также обговаривают наказание за незаконное обогащение. Если эти и другие инициативы примут сейчас, то полноценного эффекта от них можно ожидать в течение 10 лет, считают эксперты.