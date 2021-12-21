Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:52 21.12.2021

Сколько казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество

дни отдыха Фото: Zakon.kz
На Новый год казахстанцы отдохнут четыре дня, сообщает Zakon.kz.

1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье – это официальные дни празднования Нового года. Но так как эти дни выпадают на выходные, то казахстанцы получат дополнительно еще два дня отдыха – 3 и 4 января.

Стоит отметить, что 31 декабря официально является рабочим днем.

Таким образом, на Новый год выпадает четыре дня отдыха.

Тем же, у кого шестидневная рабочая неделя, на работу нужно будет выйти 4 января.

7 января – Рождество – также является праздничным днем. В этом году православный праздник выпадает на пятницу. Соответственно, отдыхать казахстанцы будут три дня – 7, 8 и 9 января.

При шестидневной рабочей неделе 8 января является рабочим днем.

Лариса Черненко
Казахстан
Правила исчисления зарплаты педагогов изменили в РК
20.12.2021
В Минобразования рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах
20.12.2021
Названы знаки Зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь
20.12.2021
Курс доллара продолжил рост после праздничных дней
20.12.2021
Токаев подписал поправки в гражданское процессуальное законодательство
20.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости