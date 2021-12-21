Сколько казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество

1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье – это официальные дни празднования Нового года. Но так как эти дни выпадают на выходные, то казахстанцы получат дополнительно еще два дня отдыха – 3 и 4 января.

Стоит отметить, что 31 декабря официально является рабочим днем.

Таким образом, на Новый год выпадает четыре дня отдыха.

Тем же, у кого шестидневная рабочая неделя, на работу нужно будет выйти 4 января.

7 января – Рождество – также является праздничным днем. В этом году православный праздник выпадает на пятницу. Соответственно, отдыхать казахстанцы будут три дня – 7, 8 и 9 января.

При шестидневной рабочей неделе 8 января является рабочим днем.