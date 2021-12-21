Названа следующая соперница Марии Агаповой в UFC

Соперницей павлодарской спортсменки станет Марина Мороз из Украины. Многие представители СМИ уже пишут, что наконец-то Мария добилась своего боя.

Ранее Мороз неоднократно жестко критиковала Агапову. Марина обвиняла Марию в том, что она тратит свои деньги на наркотики.

Казахстанка после победы над Сабиной Мазо в турнире UFC Вегас 39 вызвала на бой именно Марину Мороз. Последней схваткой украинской спортсменки считается поединок в марте 2021 года, когда она единогласным решением судей победила бразильянку Майру Буэно Сильву.