Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:29 21.12.2021

Названа следующая соперница Марии Агаповой в UFC

Бой UFC 272 Мороз Фото: Instagram/mma.mashka
Боец смешанных единоборств из Казахстана Мария Агапова выйдет на арену октагона 5 марта 2022 года, на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Соперницей павлодарской спортсменки станет Марина Мороз из Украины. Многие представители СМИ уже пишут, что наконец-то Мария добилась своего боя.

Ранее Мороз неоднократно жестко критиковала Агапову. Марина обвиняла Марию в том, что она тратит свои деньги на наркотики. 

Казахстанка после победы над Сабиной Мазо в турнире UFC Вегас 39 вызвала на бой именно Марину Мороз. Последней схваткой украинской спортсменки считается поединок в марте 2021 года, когда она единогласным решением судей победила бразильянку Майру Буэно Сильву. 

Куандык Шынасилов
UFC Бразилия США Украина
Правила исчисления зарплаты педагогов изменили в РК
20.12.2021
В Минобразования рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах
20.12.2021
Названы знаки Зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь
20.12.2021
Курс доллара продолжил рост после праздничных дней
20.12.2021
Токаев подписал поправки в гражданское процессуальное законодательство
20.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости