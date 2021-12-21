В Казахстане установят минимальный уровень цен на импортный алкоголь

Так, с 1 января 2022 года в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС на территорию Казахстана, для определения стоимости приобретенных товаров будет применяться минимальный уровень цен.

В частности, речь идет об алкогольной продукции.

Минимальные цены применяются на:

спирт этиловый неденатурированный;

коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда;

водку с концентрацией спирта 45,4% от объема или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 % от объема.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.