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Законодательство РК
10:21 21.12.2021

В Казахстане установят минимальный уровень цен на импортный алкоголь

установлены цены Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 14 декабря 2021 года утвержден перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2022 года в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС на территорию Казахстана, для определения стоимости приобретенных товаров будет применяться минимальный уровень цен.

В частности, речь идет об алкогольной продукции.

Минимальные цены применяются на:

  • спирт этиловый неденатурированный;

  • коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда;

  • водку с концентрацией спирта 45,4% от объема или менее;

  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 % от объема.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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