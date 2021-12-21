10:21 21.12.2021
В Казахстане установят минимальный уровень цен на импортный алкоголь
Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 14 декабря 2021 года утвержден перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 января 2022 года в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС на территорию Казахстана, для определения стоимости приобретенных товаров будет применяться минимальный уровень цен.
В частности, речь идет об алкогольной продукции.
Минимальные цены применяются на:
спирт этиловый неденатурированный;
коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда;
водку с концентрацией спирта 45,4% от объема или менее;
спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 % от объема.
Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.