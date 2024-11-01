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Минимальный уровень цен: перечень товаров расширят с 1 января 2025 года в Казахстане

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 09:14 Фото: freepik
Правительство постановлением от 24 октября 2024 года утвердило перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены следующие виды товаров:

  • яйца птиц, кур домашних;
  • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
  • пшеница твердая, прочая;
  • подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
  • дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.

Кроме того, в перечень входят:

  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
  • спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
  • водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более 2 литров.

Как пояснили в Министерстве торговли, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

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