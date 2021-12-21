Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты TILASHAR

«Тілашар» – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.

На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне расположен государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет – изображения детских рисунков с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, год чеканки.

Фото: Нацбанк РК

Монеты из серебра, сплава мельхиор и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения на лицевых и оборотных сторонах. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, на монетах из мельхиора применена технология интерференционного радужного покрытия.

Фото: Нацбанк РК