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Законодательство РК
10:40 21.12.2021

Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты TILASHAR

коллекционная монета TILASHAR Фото: Нацбанк РК
Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR, передает Zakon.kz.

«Тілашар» – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.

На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне расположен государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет – изображения детских рисунков с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, год чеканки.

монета TILASHAR

Фото: Нацбанк РК

Монеты из серебра, сплава мельхиор и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения на лицевых и оборотных сторонах. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, на монетах из мельхиора применена технология интерференционного радужного покрытия.

монета TILASHAR

Фото: Нацбанк РК

Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана. Нацбанк РК
Анастасия Стативкина
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