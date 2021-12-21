Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты TILASHAR
«Тілашар» – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.
На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне расположен государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.
На оборотной стороне (реверсе) монет – изображения детских рисунков с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, год чеканки.
Фото: Нацбанк РК
Монеты из серебра, сплава мельхиор и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения на лицевых и оборотных сторонах. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, на монетах из мельхиора применена технология интерференционного радужного покрытия.
Фото: Нацбанк РК
Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана. Нацбанк РК